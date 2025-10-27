Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Teknik Direktör İsmail Güldüren, şunları söyledi:

“Rakibin nasıl oynadığını biliyorduk. Hafta başından beri aynı şekilde çalıştık. Hatta 1. bölgede savunma yapan bir takımdı. İlk önce açarsak skoru daha önce elde edebilirdik. İlk yarı onları istediği gibi oynadık. Çok yavaş oynadık. Tempomuzu yükseltemedik ama ikinci yarı bütün oyuncular inanılmaz derecede oyunu yükselttiler. Oyuna girenlerde dahil bütün oyuncular 1 hafta nasıl çalıştıysak, yapmış olduğumuz bütün çalışmaları yerine getirdiler. Biz her maça ayrı çalışıyoruz. Rakibe göre çalışıyoruz. Bugün bu şekilde hazırlanmıştık. Oyunun böyle geçeceğini biliyorduk. Şükür ki golü bulduk sonrada skoru elde ettik. Takım izin yapmadan kupa maçında karşılaşacağımız Sakaryaspor hazırlıklarına devam edeceğiz. Biz elimizdeki malzemeyi sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Her zaman söylüyoruz. Mevcut kadromuzdaki bütün oyuncular çok kaliteli. İnşallah Salı günü düşündüğümüz kadroyu oynatmayı düşünüyoruz. İnşallah hedefimiz tur atlamak. Tabi maç oynanmadan da bunları söylemek erken.”

Kaynak: BÜLTEN