Hakemler: Mikail Cihangir, Abdullah Polat, Mehmet Erdoğan
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş (Dk 91 Hasan Alp Altınoluk), Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Dk 87 Ozan Can Dursun), Özcan Aydın (Dk 76 Taha Recep Cebeci), Hüseyin Afkan (Dk 87 Efekan Karayazı), Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz
Altınordu: Efe Kaan Yıldız, İsmail Kayalı, Alperen Bekli, Birhan Elibol, Hasan Berat Kayalı (Dk 72 Mitatcan Erdoğan), Burak Gültekin, Sercan Demirkıran (Dk 46 Furkan Kaçmaz), Yılmaz Özeren, Keni Var Uzun (Dk 82 Serkan Dursun) Ege Arslan (Dk 82 Kerim Avcı), Berat Kalkan (Dk 90+ Arif Asaf Gültekin)
Sarı kartlar: Taner Gümüş, Enes Yılmaz, İbrahim Sürgülü (İnegölspor)
Kırmızı kart
Goller: Yasin Ozan, Taner Gümüş (2) (İnegölspor) Burak Gültekin (Altınordu)
Maçtan önemli dakikalar
16'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Özcan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Yasin'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
35'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Özcan'ın ceza sahasına attığı topla buluşan Taner'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
67'nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Hüseyin'in ceza sahasına attığı topa yükselen Taner'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 3-0
79'ncu dakikada gelişen Altınordu atağında topla buluşan Burak'ın vuruşu ağlarla buluştu. 3-1