Gülistan Doku dosyasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 Nisan’da bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, bu süreçte 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklananlar arasında dönemin eski Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov da yer alıyor.

Öte yandan CNN Türk muhabiri, tanık beyanlarına dayanan yeni ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı. Gülistan Doku’nun KYK yurdundan arkadaşı ve aynı kafede birlikte çalıştığı yakın dostu M.T. de yaşananlara ilişkin dikkat çekici ifadelerde bulundu.

"ZEİNAL SARILMAYA ÇALIŞIYORDU"

M.T. ifadesinde, Doku'nun o dönemki erkek arkadaşı olan Rus vatandaşı Zeinal Abakarov hakkında taciz iddiasında bulundu. Henüz Gülistan ile Zeinal sevgili olmadan önce aralarında geçen bir diyaloğu aktaran M.T., "Zeinal omuzuma elini koyuyordu, sarılmaya çalışıyordu. Ben de onu birkaç kez uyardım" dedi.

Gülistan ile birlikte kafede çalıştıklarını söyleyen M.T., mekana gelen bazı "üst düzey" müşterilerin bakışlarıyla kendilerini taciz ettiğini öne sürerek "Bakışlarıyla bizi taciz ederlerdi. Öyle ki sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım. Biz de bu yüzden göz önünden çekilmek için bulaşıkhanede çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Gülistan'ın intihar ettiğine inanmadığını belirten arkadaşı, ayrıca şunları söyledi: "Kaybolmadan bir hafta önce gripti. İlaç vermek istedim ama içinde alerji yapacak madde olabilir diye içmedi. Kendisine zarar vereceğinden endişe duyup ilaç bile içmeyen bir kızın intihar etmesi mümkün değildir."