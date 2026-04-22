Olay, sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşandı. Madde bağımlısı olan M.S., Ayakkabıcılar Çarşısı'nda bulunan bir lokantaya girerek yemek talep etti ve ardından 'yemek yok' cevabını alınca iş yeri sahibi A.İ.'yi kafa ve bel bölgesinden hayati tehlikesi olacak şekilde satırla yaraladı. Saldırının ardından lokantadan çıkan şahıs, Şehit Pamir Caddesi'nde bulunan taksi durağına giderek K.Y.'yi boyun bölgesinden yaraladı ve son olarak Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde ATM'den para çeken M.Ç.'yi sırt bölgesinden yaraladı. Yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırılırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İncelemede; madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüphelinin mağdur şahısları tanımadığı ve aralarında herhangi bir bağlantı bulunmadığı anlaşılırken, cezaevinden yeni çıktığı tespit edildi.

Uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, hakaret, 6136 SKM ve mala zarar verme suçlarından toplam 15 adet suç kaydının bulunduğu tespit edilen M.S., Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, madde bağımlısı şahsın Şehit Pamir Caddesi'nde bulunan taksi durağına giderek K.Y.'yi boyun bölgesinden yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.