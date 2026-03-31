Bilecik 1. Amatör Lig'de A Grubu'nda oynana 3 müsabakada 11 kez fileler havalanırken, lider Osmaneli Gençlerbirliğispor'u konuk eden Gülümbespor 1-1'lik skorla lider geçit vermedi. Gruptaki maçlarda 1969 Bilecik Spor Kulübü, Cihangazispor karşısında 3-0 yenerken, Akpınarspor kendi evinde Kınıkspor ile 3-3 berabere kaldı. Vitraspor ise ligden geçilen Gölpazarı Belediyespor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrasında Osmaneli Gençlerbirliğispor 34 puanla liderliği sürdürürken, Vitraspor 29, 1969 Bilecik Spor Kulübü 25 puanla lideri takip etti.

Öte yandan ligin son hafta maçında 5 Mart pazar günü Cihangazispor-Akpınarspor,Vitraspor-1969 Bilecik Spor Kulübü ve Kınıkspor-Gülümbespor karşı karşıya gelecek. Son haftada Osmanelispor ligden geçilen Gölpazarı Belediyespor karşısında 3-0 hükmen galip sayılacak.

Kıran kırana mücadele

Bilecik 1. Amatör Lig'de B Grubu'nda gözler Pazaryerispor-Karaköy karşılaşmasındaydı. Kıran kıran geçen mücadeleyi ev sahibi Pazaryerispor 2-1 kazanarak lideri yakın takibini bırakmadı. Gruptaki diğer müsabakalarda Osmanelispor kendi evinde Bozüyükspor 2-0 yenerken, ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşı karşıya gelecek olan Kürespor 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu haftayı ise Edebalispor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası Osmanelispor 28, Pazaryerispor 27, Karaköyspor 21 Kürespor ise 19 puanla lideri takip etti.

Bu grupta ise ligin son haftasında 4 Mart Cumartesi günü Karaköyspor-Edebalispor, Bozüyükspor-Pazaryerispor karşı karşıya gelecek. Ligden çekilen Ertuğrulspor ile karşı karşıya gelecek olan Osmanelispor 3-0 hükmen galip sayılacak. Ligin son haftasını Kürespor BAY geçecek.