Gülüş tasarımı, son zamanlarda popüler bir hale geldi.

Bireylerin yüz yapısına, kişisel beklentilerine ve hatta mesleki ihtiyaçlarına göre özelleştirilen bir süreç olan gülüş tasarımı, artık 4 boyutlu olarak yapılabiliyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bilir, gülüş tasarımının sadece estetik bir yenilik değil, aynı zamanda fonksiyonel açıdan da büyük önem taşıyan bir tedavi süreci olduğundan bahsetti.

Bu süreç, hem hastanın estetik beklentilerini karşılamak hem de çene sağlığını ön planda tutarak kalıcı çözümler üretiyor.

4 BOYUTLU GÜLÜŞ TASARIMI

Doç. Dr. Bilir, "Gülüş tasarımlarını 2, 3 ve artık 4 boyutlu olarak yapabiliyoruz. İki boyutlu çalışmalarda hastadan alınan fotoğraflar üzerinden öncesi-sonrası analizleri yapıyoruz. Üç boyutlu uygulamalarda ise dijital ölçüler alarak hastanın yüz detaylarıyla uyumlu tasarımlar oluşturuyoruz.

Dört boyutlu sistemlerde çene hareketlerini detaylı bir şekilde kaydedebiliyoruz. Bu sayede çene eklemindeki sorunları tespit edip öncelikle bu problemleri tedavi ediyor, ardından gülüş tasarımını hayata geçiriyoruz." dedi.

Doç. Dr. Bilir, “Hızlı bir şekilde yapılan üç günlük işlemler genellikle beklenilen sonucu vermiyor. Öncelikle çene eklemi sağlığı kontrol edilmeli ve dizayn kısmına titizlikle odaklanılmalı. Eğer bir sorun yoksa yaklaşık iki ila üç hafta içerisinde işlemleri tamamlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Bilir, “Uygun bakım yapıldığında bu tasarımlar 8-10 yıl veya daha uzun süre kullanılabilir. Çene eklemi sağlıklı olduğunda ve bu pozisyon doğru kaydedildiğinde estetik ve fonksiyonel açıdan mükemmel sonuçlar elde ediyoruz.” ifadelerini kullandı.