Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son üç ayda, Türkiye genelinde yapılan kontrollerde çalıntı veya usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen 253 adet araç ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, ticari eşya kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gümrüklü yer ve sahalarda yapılan rutin denetim ve kontrollerde 79 ayrı araç yakalama operasyonu gerçekleştirildi.

Bakanlık, ülke genelinde yapılan kontrollerde yurt içinde kullanılmak istenen 253 adet aracın ele geçilrildiğini duyurdu.

Başlatılan incelemeler kapsamında söz konusu araçların bazılarının çalıntı bazılarının ise Türkiye’de parçalanmak üzere şase ve plakası değiştirilerek usulsüz bir şekilde kullanıma sunulmak üzere hazırlandığı belirlendi.

Olaylarla ilgili soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son üç ayda, Türkiye genelinde yapılan kontrollerde çalıntı veya usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen 253 adet araç ele geçirildi.Olaylarla ilgili soruşturmalara ilgili Cumhuriyet… pic.twitter.com/MKpUEb3rbQ— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) September 8, 2024