Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşıma göre, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonlarda; Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından 700 kilogram, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından ise 57 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

Operasyonlarla ilgili adli süreçler, Hopa ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde titizlikle yürütülüyor.

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığına karşı verdiği mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgularken, gençleri ve toplumu tehdit eden bu suçla mücadelede Gümrük Muhafaza ekiplerinin en büyük caydırıcı güç olmaya devam edeceğinin altını çizdi.