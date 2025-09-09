Kış aylarının gelmesiyle ve okulların açılmasıyla hastalıkların görülme sıklığı artıyor. Doğal olarak da bağışıklık sistemimizin güçlü tutulması gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla Nefesin Ötesinde: Solunum Sistemi Hastalıklarına Bütüncül Bakış Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyumda doğal bitkiler ile bu hastalıkların önüne geçilmesi konusunda bilgiler verildi.

Kış aylarının gelmesiyle ve okulların açılmasıyla hastalıkların artacağı ön görülüyor. Nefesin Ötesinde: Solunum Sistemi Hastalıklarına Bütüncül Bakış Sempozyumu uzman doktorlar eşliğinde gerçekleşti. Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklar ön plana çıkıyor. Okulların da açılmasıyla çocukların bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Virüslerin bulaş riskinin çok olduğu okullarda öğrencileri korumak için doğal ve bitkisel koruyucu gıdaların tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Dr. Öğretim Üyesi Selin Aktar Kiremitçi, "Biliyorsunuz ki kış geliyor soğuklar geldikçe virüsler artıyor. Okullar ve fuarlar ile birlikte bu bakteriler, virüsler ve hastalıklar artacaktır. Bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmamız gerekiyor. Kanıta dayalı doğal bitkileri kullanmayı tavsiye ediyorum" dedi.

"Kanıta dayalı doğal bitkiler kullanmalıyız"

Dr. Öğretim Üyesi Selin Aktar Kiremitçi, "Bugün kulak, burun ve boğaz hastalıklarında kanıta dayalı tıbbi bitkileri anlatmak için buradayım. Biliyorsunuz ki kış geliyor soğuklar geldikçe virüsler artıyor. Okullar ve fuarlar ile birlikte bu bakteriler virüsler hastalıklar artacaktır. Bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmamız gerekiyor. Kanıta dayalı doğal bitkileri kullanmayı tavsiye ediyorum. Düzenli ve iyi beslenmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için piyasada çok fazla ürün var fakat sağlık profesyonellerine danışarak bu ürünlerin en doğrusunu bulabilirler. Koruyucu spreyleri kullanmalarını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Soğuklarda oluşabilecek hastalıklara karşı bitkisel ürünlere yönelmek gerektiğine değinen CARMED İlaç CEO’su ve Yüksek Mühendis Kaptan Mustafa Can, "2019 yılında başlattığımız CARMED ilaç özellikle üst solunum yolları hastalıklara etken ürünler üretme gayretinde olan bir ilaç şirketidir. Bugün de burada kış aylarının gelmesiyle beraber okullarında açılmasıyla dikkate edilmesi gerekenlere değineceğimiz ve bitkisel ürünleri tanıtacağımız bir sempozyum gerçekleştirdik. 2018 yılından beri yapmış olduğumuz araştırmalar gösteriyor ki esansiyel uçucu yağların insan bedeninde birçok yararı olduğunu tespit ettik. 7 profesörümüz çalıştı ve solunum yollarına iyi gelebilecek bir ürün çıkardılar. Ana hammaddesi kekik yağı özütü olan bir ürün. Fakat kekik yağı tek başına kullanıldığı zaman çok tehlikeli olan bir ürün. Mutlaka standardize edilmiş olması gerekiyor. Bunu da biz başardık. Covid-19 döneminden beri üst solunum yolları hastalıklarında kullanıldı. Kanserle ilgili çalışmalarda bulunduk. Toplamda 6 ürünümüzle ilgili laboratuvar çalışmalarımız tamamlandı" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerin bağışıklık sistemini kuvvetli tutmalıyız"

Öğrencileri virüslerden korumak için doğal yollara başvurmamız gerektiğini belirten Mustafa Can, "Malum okullarımız açıldı ve Eylül ayı geldi. Havaların soğumasıyla birlikte virüslerin çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Covid-19 zırhına bir zırh daha katmış olarak karşımıza çıkabilir. Bunun için çocuklarımız muhakkak okullarda dikkatli olması gerekir. Soğuk havalarda virüslere karşı korunmak için çocuklarımıza doğal bitkisel yapılmış gıdaları ve ilaçları tercih etsinler" dedi.