İznik Gölü’nde bu sezonu erken açan ancak aşırı sıcaklarla birlikte bir anda kesilen gümüş balığı için Ağustos ayı bekleniyor. Balıkçılar göl suyunun kısmen serinlemesi ile birlikte Ağustos ayında balığın bollaşacağı umudunu taşıdıklarını ifade ettiler.

İznik Gölü’nde son 25 yıldır yapılan gümüş balıkçılığında bu sezon sıcakların başlaması ile birlikte balıkçılar ağlarını nisan ayından itibaren İznik Gölü’ne bırakmaya başladı. 12 ay boyunca tutulması serbest olan ancak sıcak havaların başlaması ile tam anlamı ile sezonu açılan gümüş balıkçılığı, İznik Gölü’nde Orhangazi ve İznik’teki Su Ürünleri Kooperatiflerine bağlı balıkçılar tarafından yapılıyor. Mart- nisan aylarında yoğun şekilde başlanan gümüş balıkçılığında ise havaların aşırı sıcak olmasından dolayı sezon erken kapandı.

Umutlar ağustos ayında

Orhangazili su ürünleri kooperatifi balıkçıları, İznik Gölü’nün Orhangazi yakasında göldeki çekilmenin daha fazla hissedilir seviyede olması ve su sıcaklığının artmasından dolayı şu anda gümüş balığı avlanamadıklarını belirterek, “Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren su sıcaklığının düşmesi ile gümüş balığı avlanmalarımızın yoğun şekilde başlamasını bekliyoruz” diye konuştular.

Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş, gümüş balıkçılığı sezonunun tüm Orhangazi ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, “Gümüş balığın ettiğimiz bir balık. Epey döviz getiren bir tür. İznik Gölü çevresinde faaliyet gösteren 5 ayrı kooperatifin yıllık bin ton gümüş balığı tutuyor” dedi.