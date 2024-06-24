Bursa Orhangazi’de İznik Gölü’nün kuzey yakasında Çakırlı’nın yüksek kesimlerinde yer alan sulama göletindeki su seviyesi çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Yaz aylarının ortalarına gelinmesine rağmen Çakırlı Tarımsal Sulama Göleti’ndeki su seviyesi yüzde 100 seviyesinde. Özellikle bahar aylarındaki yağmurlar nedeniyle göletteki su seviyesi çiftçileri mutlu etti. Bölgede başta zeytincilik olmak üzere tüm tarım ürünlerinin sulamasında kullanılan sulama göleti bölgeye yaz boyunca yetmesi bekleniyor.