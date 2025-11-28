Konut ve site aidatları için yasal bir düzenleme hazırlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site harcamalarını takip edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Site yönetim sektörünü 7/24 esasıyla takip edeceğiz. Vatandaşımızın cebini ilgilendiren bu düzenlemeyle herkesin şikayet ettiği haksız ve keyfi aidat artışlarını tamamen durduracağız " dedi.

Habertürk'ün haberine göre; kalabalık sitelerdeki harcamalar denetlenecek. Apartman ve site yönetimine yönelik hizmet veren şirketler sınıflandırılacak. Site yönetimini, sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş, lisanslandırılmış şirketler üstlenebilecek.

Haksız artırılan aidatlara yaptırım geliyor

Bu şirketler, otopark, bahçe alanları varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının uygun olarak kullanılması ve işletilmesini sağlayacak. Yönetimde usulsüzlük tespit edilen şirketin lisansı iptal edilecek. Apartman ve site yönetimleri yılda en az bir kez denetlenecek. Konut ve site aidatlarında haksız artışlar yapanlara yaptırım uygulanacak.