Güneş yanığı, yaz aylarında denize girilsin veya girilmesi fark etmeksizin, yolda yürürken dahi oluşan bir sorundur. Güneşin altında kısa süre durulması durumunda dahi güneş yanıkları meydana gelebilir. Uzun süreli güneşlenmelerde ise yanıklar çok daha etkisi gösterir. Üstelik deniz sonrası tuzlu suyun da etkisiyle güneş yanığının çok daha etkili bir şekilde ortaya çıktığı görülür.

Ten durumuna göre güneş yanığının etkileri farklılık gösterebilir. Açık tenli kişilerde güneş yanıklarının etkisini çok daha fazla hissedilirken, koyu tenli bireylerde ise güneş yanığının etkileri çok daha hafif hissedilir. Güneş yanığının çok ağrılı veya sızılı bir şekilde etkisini gösterdiği bilinirken, soyulmaların da son derece fazla olduğu görülebilir. Bu gibi durumlarda birçok kişi tıbbi destek bile almak zorunda kalabilir.

Güneş yanığının etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi adına evde de birkaç yöntem uygulanabilir. Özellikle yanık nedeniyle hiç dışarıya çıkma ihtimali olmayan ve evde tedavi olmak zorunda kalan kişiler için güneş yanığının tedavisi, ev içerisinde birtakım yöntemler sayesinde uygulanabilir. Güneş yanığının giderilmesi adına öncelikle bol bol su içilmelidir. Vücut, yanık nedeniyle bolca su kaybetmiştir ve kurumaya yüz tutmuştur. Kuruluğun geçebilmesi adına cildin nemlenmesi, cildin nemlenmesi için de bol bol su içilmesi gerekir.

Güneş yanığına en iyi gelen maddelerden biri de aloe veradır. Yanığın olduğu bölgelere günde 2 defa kararınca aloe vera uygulanması, yanıkların hızlı bir şekilde geçmesine yardımcı olur. Yanığın acısından ziyade kızarıklığının gitmesini istiyorsanız, karbonat ve mısır nişastası karışımı yapılabilir 2 kaşık karbonat ve 2 kaşık mısır nişastasını bir kaba koyup, soğuk bir suyla karıştırın. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra ortaya çıkan karşımı kızarıklığın olduğu bölgeye uygulayın. 15 dakika sonra ise vücudunuzu soğuk suyla durulayın.

Yanıkların ağrısının azalması adına yoğurt veya salatalık maskeleri de uygulayabilirsiniz. Yoğurt, cildin serinlemesine yol açarken, bölgedeki hücrelerin de yenilenme akışını bir miktar hızlandırır. Ayrıca salatalık sayesinde de bölgenin su ihtiyacı büyük ölçüde karşılanır. Son olarak; bol giyinerek, güneş yanığının etkilerini minimuma indirebilirsiniz.

Güneş Yanığı Nasıl Önlenir? Güneş Yanığından Korunma Yöntemleri

“Güneş yanığı nasıl önlenir?” sorusu, güneş yanığı nedeniyle muzdarip olan birçok kişinin ortak sorusudur.

Güneş yanığından korumanın en önemli yolu, güneşin altında fazla kalmamaktır. Güneşin altında fazlaca kalmanız durumunda, hassas bir vücudunuz varsa, normal bir cilde sahip olan bireye göre çok daha fazla etkilenirsiniz. Hassas ciltler için güneşin altında kalma süresi maksimum 15 dakika olmalıdır. Güneşe çıkarken mutlaka şapka ve gözlük kullanılmalıdır. Ayrıca koyu tonlu değil de açık tonlu giysiler tercih edilmelidir.

Şemsiye, güneşten korumanın en etkili yöntemlerinden biridir. Bu yüzden uzun süre güneşin altında kalmanız gerekiyorsa, mutlaka şemsiye kullanmanız gereklidir. Güneş yanığı konusunda sorun yaşamak istiyorsanız, güneşin altında kaldığınız saat aralığına da dikkat etmeniz gerekir. Özellikle 11.00 ve 15.00 saatleri arasında güneş ışınlarından kesinlikle uzak durmalısınız. Bu saatlerde güneş ışınları, yeryüzüne son derece dik bir şekilde indikleri için cilde olan zararları çok daha fazla olur. Hassas bir cildiniz varsa da etkileri normal bir bireye göre 2-3 kat daha olumsuz yönde olacaktır.

Güneş yanığından korunma yöntemleri konusunda belki de en etkili yöntem, güneş kremidir. Güneş kremi kullanmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Cilt tipinize en uygun olan ve kaliteli bir güneş kremi kullanmalısınız. Sıradan veya kalitesi düşük olan güneş kremleri, cildinizi korumadığı gibi cildinize güneş ışınlarından daha fazla zarar verebilir. Hatta alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu yüzden kaliteli güneş kremi ürünlerine yönelmek gerekir. Hassas bir cilt yapınız varsa, cildinizin hassasiyetine uygun olan güneş kremi tercih etmelisiniz. Yağlı bir cildiniz varsa su bazlı, kuru bir cildiniz varsa nemlendirme oranı yüksek olan güneş kremi ürünlerine yönlenmelisiniz.