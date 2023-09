Güneş ışığının faydaları ve zararları, yıllardır konuşulan ve tartışılan bir konudur. Tüm konularda olduğu gibi güneş ışığında da azı ve fazlası zararlıdır. Bu yüzden belirli bir miktarda güneş ışığından faydalanmak, herhangi bir zarar getirmez ve aksine yeteri miktarda yararlanmanıza yardımcı olur.

Güneş ışığı, vücudun ihtiyaç duyduğu ve sıklıkla alınması gereken besin değerlerinden birini taşır. Güneş ışığını alırken aşırıya kaçmak ise birtakım cilt problemlerine yol açar. Cilt kanseri, bu problemlerin zirve noktası olarak bilinir. Eğer korunmasız veya bilinçsiz bir şekilde güneş ışığından faydalanılmaya çalışılırsa, deri birtakım reaksiyonlar gösterir. Devamında ise cilt problemleri oluşur ve cilt kanseriyle de karşı karşıya kalınabilir.

Bu yüzden vücudun ihtiyaç duyduğu kadar güneş ışığı almak, güneş ışığından faydalanmak ve güneş ışığından korunma yöntemlerini bilmek gerekir. Son dönemlerde ozon tabakasının da delinmesiyle birlikte güneş ışınları dünyamıza filtresiz bir şekilde gelmektedir. Bu yüzden korunmasız bir şekilde veya aşırı miktarda güneşe maruz kalmak, cilt problemlerini kaçınılmaz hale getirir. Peki, günlük olarak güneş ışığından ne kadar faydalanmak gerekir? Doğru miktarda alınan güneş ışığının vücuda olan faydaları nelerdir?

Güneş Işığının Faydaları

Güneş ışığının faydaları denildiği zaman akla ilk olarak D vitamini gelir. D vitamini, vücut için son derece önemli olan besin değerlerinden biridir. Vücuttaki birçok sistemin ve yapının hem ihtiyaç duyduğu hem de bu yapı ve sistemlere önemli faydalar sağlayan D vitamini, korunaklı bir şekilde güneş ışığından alınabilirse, vücut birçok konuda kendini toplar. Bunun nedeni ise vücuttaki D vitamini ihtiyacının %90’ının güneş ışığından alınabiliyor olmasıdır.

Güneş ışığının vücuda olan faydaları:

Kemik yapısının beslenmesine ve kemik sağlığının gelişmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yol açar.

Beyin sağlığını korur.

Vücuttaki yağ fazlasının atılmasına yardımcı olur.

Diş sağlığının korur ve güçlendirir.

Saymış olduğumuz her madde, güneş ışığının vücuda olan faydalarını ifade ederken, güneş ışığının söz konusu olumlu etkilerinden yararlanabilmek adına doğru bir şekilde güneşe çıkmak gerekir. Aksi halde güneş ışığı, vücuda bu faydaları sağlamak yerine çeşitli şekillerde zarar verir. Güneş ışığından faydalanmak adına şu şekilde güneşe çıkılabilir:

Güneş koruyucu krem kullanıp, açık ve pamuklu kıyafetler giyilmelidir.

Sıcak çarpması ve güneşin gözlere zarar vermesinin önüne geçebilmek adına güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

Güneşlenmek adına doğru saatleri tercih etmek gerekir. Öğleden önce 10:00 ila 10:30 arası, öğleden sonra 16:00 ila 17:00 arasındaki saatler uygundur.

UV ışınlarından korunabilmek adına bulutlu havalarda dahi güneş kremleri kullanılmalıdır.

Güneş kreminin 2 saatte bir defa tekrar yenilenmesi gerekir.

Güneşli havalarda kişinin aşırı sıvı kaybetmesi nedeniyle yanında su taşıması ve bol bol su içmesi de önemlidir.

Güneş Işığının Zararları Nelerdir?

“Güneş ışığının zararları nelerdir?” sorusu, faydaları kadar merak edilen bir sorudur. Birçok kişi de zararlarından haberdar olmadığı için korunmasız bir şekilde güneşe çıkar.

Zaman içerisinde ozon tabakası çeşitli nedenlerden ötürü delinmiş veya bazı bölgelerde ciddi derecede incelmeler meydana gelmiştir. Bu nedenle güneşten gelen UV ışınları beraberinde, A, B ve C radyasyonlarının da görülmesine neden olmuştur. A,B ve C radyasyonlarının aşırı miktarda olması, vücut üzerinde bazı olumsuz etkilere yol açar. A radyasyonu, cildin çabuk yaşlanmasına ve hızlı bir şekilde kırışmasına yol açar. B ve C radyasyonları ise direkt olarak cilt kanserine yol açan radyasyon türleridir. Bu radyasyon türleri sadece kırışıklık ve cilt kanseri getirmez. Söz konusu radyasyon türlerinin olumsuz getirileri ise şu şekildedir: