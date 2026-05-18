İnegöl’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın da içerisinde bulunduğu Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen doğa yürüyüşü, bu yıl da yapıldı.

Doğa severler, zaman zaman yağmurun serinlettiği günde, İnegöl’ün eşsiz doğasını keşfederek keyifli bir gün geçirdi.

Doğa yürüyüşü 17 Mayıs Pazar günü İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) organizasyonuyla İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi.

Doğaseverlerin İnegöl’ün eşsiz doğasıyla kucaklaşma fırsatı bulduğu doğa yürüyüşü, 11 kilometrelik Hocaköy-Sarıpınar-İsaören parkurunda gerçekleştirildi. Doğaseverler otobüslerle merkezden yürüyüşün başladığı Hocaköy bölgesine götürüldü.

11 kilometrelik kolay parkurun startı buradan verildi. İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel’de doğa severlerle birlikte yürüyüşe katıldı.

Vatandaşlar bu etkinlikle İnegöl’ün eşsiz doğasını keşfetme imkanı buldu. Zaman zaman yağmurla serinleyen doğaseverler, İnegöl’ün eşsiz yeşillikleri arasında adeta keşif yaptı. Hocaköy’den başlayan yürüyüş, Sarıpınar üzerinden devam edip İsaören’de son buldu. Yürüyüş sırasında İnegöl Belediyesi tarafından katılımcılara ikramlarda da bulunuldu.