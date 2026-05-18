Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Tiktok'ta her gün yeni bir rezalet gündeme geliyor. Bu rezaletlerden biri de Denizli'de yaşandı.

"KAPA ÇENENİ" DİYEREK DEFALARCA VURDU

Tiktok'ta canlı yayın açan bir kişi, eşi olduğu düşünülen kadına fiziki müdahalelerde bulunarak şiddet uyguladı. İkili arasındaki tartışmanın ardından şahıs, kadına 'kapa çeneni' diyerek defalarca vurdu.

ŞİDDETİN ARDINDAN CANLI YAYINA DEVAM ETTİ

O sırada yayını izleyen bazı kullanıcılar ise adama tepki göstererek, "Yapma" "Resmen şiddet uyguluyor" gibi yorumlarda bulundu. Skandal bununla da bitmedi. Şahıs uyguladığı şiddetin ardından yine kamera karşısına geçti.

Canlı yayına devam eden şahıs o sırada "Niye sallıyorsun abi? Beni ilgilendirmez sorunları de geç" ifadelerini kullandı. O anlara ilişkin görüntüler ise kısa sürede gündem oldu.