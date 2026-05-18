Muhalefetin erken seçim çağrıları gündemdeki yerini korurken, Ankara kulislerinde emeklileri yakından ilgilendiren dikkat çekici bir iddia konuşulmaya başladı. İddiaya göre, olası bir erken seçim sürecinde hükümetin emekli maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapabileceği öne sürülüyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ekonomi çevrelerinde bu ihtimalin giderek daha fazla dile getirildiği belirtiliyor.

EMEKLİLERİ HEYECANLANDIRAN KULİS İDDİASI

Siyasette erken seçim tartışmaları sürerken, hükümetin seçim sürecine girilmesi halinde emeklilere yönelik yeni bir ekonomik düzenleme yapabileceği iddia edildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, erken seçim kararının alınması durumunda emekli maaşlarında yüzde 50’ye kadar artış yapılması gündeme gelebilir. Ancak hükümet cephesinden söz konusu iddiayı doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI, ZAM HESAPLARI YENİLENDİ

Diğer yandan Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 16’dan yüzde 26’ya çıkarması, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili beklentileri de değiştirdi. Tahminlerdeki güncellemenin ardından milyonlarca emekli, temmuz zammının ne kadar olacağını merakla beklemeye başladı.

EKONOMİSTTEN TEMMUZ AYI ZAM TAHMİNİ

Ekonomist Prof. Hakkı Hakan Yılmaz ise yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 26’ya yükseltilmesi üzerinden yaptığı değerlendirmede, mayıs ayında enflasyonun yüzde 3, haziran ayında ise yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

Bu hesaplamaya göre Yılmaz, temmuz ayında:

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 19,85

Memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 15,5 oranında zam yapılabileceğini ifade etti.