Vatandaşların kartlarını cihazlara okutmasının zorunlu olacağını belirten İbrahim Bayram, okutma işlemi sonrası kart bakiyelerinden herhangi bir ücret düşülmeyeceğini ifade etti.

İbrahim Bayram yaptığı açıklamada, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu hep birlikte yaşamak adına vatandaşlarımıza böyle bir uygulama hazırladık. Hemşehrilerimiz kartlarını makinaya okutarak otobüslerimize binebilecek, ancak kart bakiyelerinden ücret düşülmeyecektir” dedi.

Bayram açıklamasının devamında ise, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günün birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.