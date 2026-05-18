Sunrooftan çıkan genç ifadesiyle pes dedirtti! "Üzerine çıkalım diye yapmışlar"
İstanbul Kadıköy’de Bağdat Caddesi’nde seyreden bir otomobilin sunroofundan çıkan genç, trafik güvenliğini riske attı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüleri inceleyen trafik ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan denetimde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen yolcuya cezai işlem uygulandı. Hakkında işlem yapılan gencin, "Üzerine çıkalım diye yapmışlar" şeklindeki savunması ise şaşkınlık oluşturdu.