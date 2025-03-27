Güney Kıbrıs'ta yeni kurulan "Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi" isimli terör örgütü, hedeflerine ise Türkiye'yi koydu. Örgüt, Kıbrıs'ı Türklerden almak için savaş başlatacaklarını açıkladı.

GÜNEY KIBRIS'TA YENİ TERÖR ÖRGÜTÜ

Güney Kıbrıs'tan skandal bir haber geldi. Ülkede "Devrimci Özgürlük Savaşçıları Hareketi" isimli yeni terör örgütü kuruldu. Örgüt, Türkiye'ye karşı silahlı mücadele yürüteceğini açıkladı.

Örgütün, Osmanlı'ya karşı Yunan isyanının simgelerinden olan "Ateş ve Balta" figürlerini sembol olarak kullanması dikkat çekti. Terör örgütü, Kıbrıs'ı Türklerden arındırmak için bir savaş başlatacağını duyurdu.

Terör örgütü, Kıbrıs topraklarının Türkiye tarafından "işgal edildiği" yönünde skandal propaganda yaparak kendilerine destekçi bulmaya çalışıyor. Türkiye karşıtı söylemlerini propagandalarının merkezine oturtan terör örgütü, ilk olarak Temmuz 2024'te adını duyurmuştu