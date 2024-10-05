Dünyanın en büyük Hackaton yarışması olan ve 170 ülkede aynı anda gerçekleştirilen NASA Space Apps Challenge başladı. Aralıksız 36 saatte tamamlanacak yarışma sayesinde uzay, bilim ve teknoloji alanında sınırları zorlayacak projelerin üretilmesi sağlanacak.

İSTANBUL NASA Space Apps Challenge İstanbul ayağı Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi ev sahipliğinde başladı. NASA Space Apps Challange Türkiye ayağını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK birlikte yürütüyor. Bu yıl 5-6 Ekim’de gerçekleştirilen Hackathon, Türkiye’de İstanbul, Adana, Aksaray, Ankara gibi şehirlerinde gerçekleşiyor. İstanbul ayağı ise Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi’nde gerçekleşti. Yarışmaya bireysel veya bir takım halinde katılım sağlayan kodlayıcılar, bilim insanları, tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, üreticiler, teknoloji uzmanları ve yenilikçiler Dünya’da ve uzayda karşılaştığımız zorluklara çözümler üretemeye çalışıyor.

36 saat kesintisiz sürecek

NASA ve Uzay Ajansı ortaklarından gelen açık verileri kullanan katılımcılar 36 saat kesintisiz süren Hackhaton boyunca en iyi projeyi üretmek için ter döktü. Yarışmaya 300’den fazla kişi katıldı. Yarışma neticesinde katılımcılara mental olarak destek vermek için gece yarısı pizza partisi, ödüllü kahoot yarışması, eğitimler, mentör buluşmaları, proje ön değerlendirmenin yer aldığı Hackhaton 6 Ekim saat 21.30’da gerçekleşecek ödül töreniyle son bulacak. Hackathonu başarıyla tamamlayan projelerin NASA’ya gönderilmesi ise 23.59’a kadar tamamlanacak.

Geçen yıl katılımcı rekoru kırılmıştı

2012’deki ilk NASA Space Apps etkinliğine 17 ülkede 25 etkinlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı. 2023’te etkinlikte ise 152 ülkede 402 yerel etkinlikte rekor sayıda, 57 bin 999 kayıtlı katılımcıyı ağırlandı.

Öte yandan Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi, girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla “Proje sizden, destek bizden” sloganıyla yeni bir fırsat penceresi açıyor. Alt Tab Kuluçka Merkezi, girişimciler için “Temel” ve “Premium” olmak üzere iki farklı destek paketi sunuyor. Dört aylık üç dönem üzerinden planlanan program çerçevesinde katılımcılara altyapı, bilgisayar ve ofis imkanlarının yanı sıra; sertifikalı eğitimler, network buluşmaları, ücretli yazılımların ücretsiz kullanımı, yiyecek ve içecek desteği, playstation, langırt ve çeşitli sosyal aktiviteler gibi imkanlar sağlanıyor.

“Güngören Belediyesi olarak bu tip faaliyetlere her zaman destek olacağız”

Yarışmada konuşan Güngören Belediye Başkanı Yardımcısı Abdulkadir Altınhan, “NASA ve Türkiye Uzay Ajansı ulusal çapta önemli kuruluşlar. Bilgi; birikim seldir ve tecrübeye dayanır. Sizlerle beraber daha büyük başarılara imza atıp uluslararası arenada sergileyeceğiz. Güngören Belediyesi olarak bu tip faaliyetlere her zaman destek olacağız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

“Ülkemizi uzay ve bilim anlamında ileriye taşıyacak bir proje”

Proje ile ilgili konuşan ekip lideri Sinan Kemal Almaz, “Düzenlenen organizasyon 140’ı aşkın ülkede yapılıyor. Temel amacı NASA’nın belirlemiş olduğu dünya ve uzayın problemlerine katılımcıların proje üretmesidir. Biz Türkiye’de bilime olan istihdamı arttırmaya çalışıyoruz. Diğer belediyelere örnek oluyor. Gençlerin burada proje üretmesi ve bunun uluslararası alanda değerlendirilmesi çok önemli. Ülkemizi uzay ve bilim anlamında ileriye taşıyacak bir proje. Bize ev sahipliği yapan Güngören Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Geçen yıl da katıldığımız yarışmada 3’üncü olmuştuk”

Projesi ile ilgili konuşan Ermirhan Ekşi, “Geçen yıl da katıldığımız yarışmada 3’üncü olmuştuk. Projemiz uzayın görselleştirilmesiyle alakalı. NASA’nın bize sunduğu deneyleri dünyadan uzaya görselleştirerek bir simülasyon haline getirmeyi planlıyoruz. Bu simülasyon ile em eğlenceli hem eğitsel içerik sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yarışmanın bu yıl Güngören’de düzenlenmesi büyük bir avantaj”

Projesinin dereceye girmesini istediğini dile getiren Ayşenur Saytaş, “Uluslararası bir yarışma olması öğrenciler için çok avantajlı. Yarışmanın bu yıl Güngören’de düzenlenmesi büyük bir avantaj. İstanbul’un böyle bir yarışmaya ön ayak olması bizim açımızdan iyi oluyor. Bizde kendimizi gösterebilmek için yarışmaya başvurduk. Projemizin dereceye girmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kendimizi uluslararası alanda göstermek için çok çabalıyoruz” şeklinde konuştu.