İnegöl’de kültür sanat etkinlikleri ve özellikle sergilerin merkezi konumuna gelen Kent Müzesi, bugün özel bir serginin açılışına ev sahipliği yaptı. Kendisi de gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak Almanya’da dünyaya gelen ve aslen Hayriye köyünden olan Özden Suvat tarafından hazırlanan “Gurbette 60. Yıl” isimli sergi, bugün düzenlenen törenle açıldı. Sergide; 48 dakotada 100’ün üzerinde fotoğraf ile birlikte gurbetçilerin geçmişte kullandıkları; radyo, tv, mektup, pasaport, kartpostal, kimlik, dijital eşyalar, kalem ve kalem kutu gibi özel eşyaların da yer aldığı hatıralar sergilenirken, serginin 24 Ağustos Pazar gününe kadar açık kalacağı bildirildi.

GURBETTEKİ İNEGÖLLÜLERİN 60 YILLIK HİKAYESİ

Sergi açılışına İnegöl protokolü ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde konuşan Özden Suvat, “Bu benim üçüncü sergim. Daha önce “İnegöl Köy Takımları” ve “Yarım Asırlık Şanlı Mücadele: Kurtuluşspor” isimli sergileri yapmıştım. Ancak bu sergi benim için daha da güzel. Çünkü ben de bir gurbetçi çocuğuyum. Ben de yaklaşık 40 yıl geriye gittim bu sergiyle. Şöyle bir geriye baktım, kimler gelmiş kimler geçmiş. Gurbet şairi Kemalettin Kamu’nun dizelerinde dediği gibi; gurbet o kadar acı ki ne varsa içinde hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. İşte bu sergi de Almanya’da yabancı, Türkiye’de Alamancı olan Hayriyelilerin 60 yıllık bir hikayesidir. Sergide 48 dakotada yaklaşık 250 fotoğraf, onlarca eşya ve pek çok acı tatlı anılar bulunmaktadır” dedi.

İNEGÖL GÖÇ VEREN BİR ŞEHİRDEN GÖÇ ALAN BİR ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da serginin hayırlı olmasını dileyerek “Özden Suvat hocamıza hazırladığı sergi için teşekkür ediyorum. Tabi aslında hepimiz gurbetçiyiz yaşadığımız topraklarda. Bugün ben bu şehrin yerlisiyim diyen insanlar bile aslında 100-150 yıl geriye gittiğimizde herkesin bir yerlerden kalkıp bir yerlere geldiğini görüyoruz. İnegöl’ümüz de eskiden aslında nüfus olarak daha stabil giden bir şehirdi. Hatta göç veren durumdayken 1970’lerle beraber sanayileşmeyle göç alan bir şehir haline geldi. Burada önemli olan bence örf, adet, geleneklerimizi, özümüzü kaybetmeden bulunduğumuz yerlerde yaşıyor olmamız. İnegöl Belediyesi olarak bizler buna fazlasıyla önem veriyoruz. İçerisinde bulunduğumuz müze de bu anlayışın bir ürünü. Bu vesileyle sergi açılışımızın hayırlı olmasını diliyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra konuklar sergiyi gezerek sunulan materyalleri ilgiyle inceledi.