Yalova Altınova Çobankale Kazı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve Onur Sarıkaya, Gürcistan’da düzenlenen sempozyuma katıldılar.

Doç. Dr. Selçuk Seçkin ve Onur Sarıkaya, Türkiye adına katıldıkları sempozyumda bildirim sunumları yaptılar.

Gürcistan’ın Batum şehrinde, Şota Rustaveli Üniversitesi tarafından 20-21 Eylül 2023 tarihinde yapılan “Medeniyetler Kavşağında Karadeniz” Sempozyumunda Mimar Sinan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Selçuk Seçkin ‘Karadeniz Bölgesindeki camilerde ortak süsleme unsurları’ başlıklı bildiriyi, Yalova Müzesi’nden Onur Sarıkaya ise ‘Ortaçağ Gürcü El Yazmaları’ başlıklı bildirilerini sundular.

Çok sayıda ülkeden yaklaşık 300 akademisyenin katıldığı sempozyuma Türkiye’den katılan Seçkin ve Sarıkaya’nın bildirileri yoğun ilgiyle karşılandı.