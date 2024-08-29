Gürcistan’da yaşayan ve kolunda hareket kaybı olan Saıda Mamedova, şifayı Türkiye’de buldu. Ailesinde genetik bir hastalık olan anestezi duyarlılığı nedeniyle babasını kaybeden ve benzer sıkıntıyı yeğeninde yaşayan hasta, kendisinde de bu sorunun yaşanma ihtimaliyle birlikte operasyonun zor ve tehlikeli olması nedeniyle ülkesindeki birçok hastaneden ret cevabı alınca, VM Medical Park Maltepe Hastanesi’ne başvurarak sağlığına kavuştu.

Gürcistan’da yaşayan Saıda Mamedova yaklaşık 1 buçuk yıldır kolunda yaşadığı uyuşukluk, hareket kaybı ve kuvvet kaybı şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayeneler ve tetkikler sonucunda Mamedova’ya torasik outlet sendromu tanısı koyuldu. Öte yandan, Saıda Mamedova’nın ailesinde genetik olarak anestezi ilaçlarına duyarlılık olarak tanımlanan ve hayati tehlikeye yol açabilen “malign hipertermi” komplikasyonu olduğu ve bu nedenle babasını hayatını kaybettiği için ülkesinde hiçbir hastane ameliyat olma iznini vermedi. Gürcistan’da ameliyat olamayacağını öğrenen Mamedova internetten araştırarak İstanbul’daki VM Medical Park Maltepe Hastanesi’ne başvurdu. Genel tetkikleri yapılan Mamedova, genetik olarak görülen malign hipertermiye karşı tüm ilaçlar temin edilerek ameliyata alındı. Ameliyatta hastaya VM Medical Park Maltepe Hastanesi’nin mikro el cerrahisi tarafından “brakial plexus” denilen sinir ağının gevşetilmesi, sıkışmaya sebep olan gergin kasların gevşetilmesi ve akciğerden 1. kaburga kemiğinin alınması işlemi yapıldı. Kaburga kemiği çıkarılan ve sinir ağına yapılan baskı ortadan kaldırıldıktan sonra hastanın uyuşma şikayetleri sona erdi.

“Hasta için tüm önlemleri alarak anestezi yöntemimizi değiştirdik”

Ameliyat sırasında gerçekleşecek muhtemel malign hipertermiye karşı tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Anestezi ve Reanimasyon Uzm. Dr. Gülçin Olcay, “Hastamız, mutlaka ameliyat olması gereken bir hastalığa sahip. Hastamız babasını geçtiğimiz dönemlerde malign hipertermi dediğimiz bir anestezi komplikasyonu sebebiyle kaybetmiş. Dolayısıyla, hastanın bize bu bilgileri vermesi kendisinde de görülebileceği ihtimalini doğuruyordu. Biz de bütün bunlara rağmen, iyileşmesi için yine de ameliyat olması gerektiğini biliyorduk. Hasta için gereken önlemlerimizi aldık. Anestezi yöntemimizi değiştirdik. Rutinin dışına çıktık. Ayrıca bu işte kullandığımız spesifik bir ilaç vardı, onu da edindik elimizin altında bulunmasını istedik. Neyse ki hastamızda herhangi bir komplikasyon gelişmeden ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Hastamıza herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Sağlıklı bir şekilde ameliyatı tamamlandı. Anestezisi tamamlandı. Kendisi sağlıklı bir şekilde aramızda” diye konuştu.

“Çok nadir görülen bir hastalık”

Hastalığın çok nadir görülen bir vaka olduğu belirten El Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Baydar, “Bu vaka, kola giden sinir ve damarların köprücük kemiği ile kaburga arasında sıkışması sonucu ortaya çıkan torasik outlet sendromu. Hastamızda anestezide kullanılan bir maddeye karşı reaksiyon oluşabileceği tehlikesi nedeniyle, ülkesinde başvurduğu birçok hastanede tedavi olmayıp yurt dışından gelerek hastanemize başvurdu. Biz de her türlü önlem alarak bu ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatta yaptığımız ise sinirleri ve damarları gevşetip kaburgayı çıkartmak oldu. Şu anda hastamız gayet iyi. Bir sıkıntısı yok. Çok nadir görülen bir hastalık. 10 binde bir görülür. Daha çok şikâyet üzerine bize başvuruyorlar. Hatta bazı tetkiklerde hiçbir sonuç bile çıkmayabiliyor. Hastalığın iki tipi var. Birincisi sadece sinirlere baskı yapan diğeri ise damarlara baskı yapan. Bazen her iki durum bir arada yaşanabiliyor. Bu problem nedeniyle hastalarımız kolunu kullanmakta zorluk yaşıyor” dedi.

“Başarıyla ameliyatını gerçekleştirdik”

Ortapedi ve Travmatoloji Doç. Dr. Yakup Alpay ise, “Bu ameliyatı zor kılan ve riskli hale getiren durum tabii ki torasik outlet sendromu olması. Nadir görülen bir hastalık, riskli bir ameliyat. Yaşam kalitesini düşüren bir hastalık. Hastamıza aynı zamanda malign hipertermi de eşlik ediyordu. Ailesinde kaybettiği yakınları var. Malign hipertermi de çok nadir bir hastalık. Torasik outlet sendromu da az karşılaştığımız bir hastalık. İkisinin aynı anda görülmesi anestezinin ve ameliyatın risklerinin çaprazlama çok yüksek olması hastayı tedavi etmek zor bir durumdu. Başarıyla ameliyatını gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Hastamızı sağlıklı bir şekilde ülkesine yolcu edeceğiz” diye konuştu.