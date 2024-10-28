Bozüyük Belediyesi Güreş Takımı, Cumhuriyetin 101’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen Cumhuriyet Güreş Turnuvası’na katıldı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Güreş Takımı; Bilecik GSB, Söğüt Belediyesi ve Osmaneli Belediyesi Güreş Takımları’nın 60’dan fazla sporcu ile katıldığı turnuvada 10 tane birincilik 2 tane ikincilik ve 2 tane üçüncülük elde ederek toplamda 14 madalya kazandı. Takımın Cumhuriyet Kupası’nda kazandığı madalyalar ile sezona güzel bir başlangıç yaptığını belirten takımın antrenörü İbrahim Karaboğa “Bu uğurda bizleri her zaman destekleyen, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Bozüyük Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.