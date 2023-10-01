Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyonluk hedefleyen Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, yeni sezonda evinde oynadığı ilk maçında Çukurova Basketbol Gelişim’i 95-59 mağlup ett. İkinci maçını da farklı kazanarak liderliğini sürdürdü.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde geçtiğimiz hafta deplasmanda Urla Gençlik’i farklı mağlup ederken ligin ikinci haftasında Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol Kulübü’nün (ÇBK) Gelişim takımını konuk etti. Bu sezon ilk kez kendi seyircisi önüne çıkan Edremit ekibi salondan farklı bir şekilde galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken ilk periyodu ev sahibi 27-15 önde tamamladı. İkinci periyotta ev sahibi rakip potaya 24 sayı bırakırken konuk ekip 18 sayı buldu. Ev sahibi Gürespor soyunma odasına 51-33 önde gitti. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Gürespor’da özellikle İrem Naz Topuz ve Zakyia Weathersby’nin sayıları ile farkı açtı ve periyodu 78-50 önde bitirdi. Final periyodunda rakibinin sadece 9 sayı bulmasına izin veren ev sahibi Edremit ekibinde Head Coach Ahmet Taşkan tüm oyuncularına şans verdi. Karşılaşma Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’un 95-59 üstünlüğü sona erdi.

Gürespor’da 16 sayı, 11 ribaund, 10 asist ve 3 top çalma ile triple double yapan İrem Naz Topuz maçın yıldızı olurken Zakia Weathersby 30 sayı, 11 ribaund ve 2 top çalma ile double double yaptı. Sümeyya Özcan 13 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 3 top çalma, Miray Uzunoğlu 8 sayı, 2 ribaund, Avinar Kaya 8 sayı, 3 ribaund ile öne çıkan isimler oldular.

Konuk ekipte ise Mariya Melek Taşer 19 sayı, 2 ribanud, 2 asistle en skorer isim oldu.

Karşılaşmayı Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Kulüp Başkanı M. Agah Ferhatoğlu ve çok sayıda seyirci takip etti.