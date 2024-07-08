AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki "Diyanet Mola" standının kapatılma kararına sert tepki gösterdi. Gürkan, standın kaldırılma gerekçelerini kamuoyuyla paylaşılan iddiaların izaha muhtaç olduğunu belirterek, Başkan Mustafa Bozbey'e yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Gürkan X hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Bozbey Başkan, ya kandırılıyorsun, ya da bu yalana sende ortaksın. Hangisi olduğunu sen söyle. Kamuoyu ile paylaşmış olduğunuz terminal bünyesinde bulunan “Diyanet Mola” standını kaldırma gerekçelerinizin her biri izaha muhtaç. BURULAŞ Genel Müdürlüğü'nün Ocak 2024'te (Alinur Aktaş Başkanımız dönemine ait olduğu kastedilen) almış olduğu böyle bir karar yokken kastettiğiniz karar kimin? Söz konusu stant için İl Müftülüğü ile BURULAŞ arasında imzalanan protokol süresi Ocak 2025 iken bu tarihin 1 Temmuz 2024 olduğunu nasıl belirlediniz. İlgili standın kaldırılması ve yeni yer belirlenmesi konusunda İl Müftülüğü yetkilileri ‘Bizimle kimse diyaloğa geçmedi' diyorsa sizler kiminle iletişime geçtiniz. Halkımızın dini ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek, doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak amacını taşıyan "Diyanet Mola" standını esnafımızın şikayet ettiğini söyleyerek sorumluluğu Terminal esnafına yüklemek haksızlık değil de nedir. Eğer bu bilgileri BİRKOP Başkanlığı yapmış BURULAŞ Genel Müdürünüzden aldıysanız, Terminal esnafıyla geçmişlerine bir daha bakın derim.”