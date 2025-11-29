Mevcut Gürsu Şehir Parkı ve Mustafa Hallaç Parkı için özel bir dönüşüm ve revize projesi hazırlayan Gürsu Belediyesi, iki parkı tek bir projede, büyük bir millet bahçesine dönüştürecek. Gürsu Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu.

Bir vaat daha hayata geçiyor

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın seçim beyannamesinde vaat ettiği projelerin başında gelen Gürsu Millet Bahçesi için çalışmalar başladı. Başkan Işık’ın ilk kazmayı kendi elleri ile vurduğu proje, toplam 17 dönüm üzerinde şekillenecek.

Gürsu’ya nitelikli yeşil alanlar geliyor

Gürsu Millet Bahçesi’nde 17 dönümlük alanda temel kullanım alanları ‘nitelikli yeşil alanlardan’ oluşacak. İlçe merkezindeki mesire alanları ve doğal alanlarda kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıran Gürsu Belediyesi, bu kez vatandaşların yoğun isteği üzerine ilçe merkezinde yeşil alanı arttırıyor. Nitelikli yeşil alanlarda Gürsu halkı yeşilin ve doğanın tadını çıkaracak. Yürüyüş yolları, kaykay pisti, bisiklet parkurları, sosyal tesis, lavabo ve mescitlerin yer aldığı Gürsu Millet Bahçesi’nin bahar aylarında hizmete açılması bekleniyor.

"Gürsulu yeter ki istesin, biz yaparız"

Proje için son derece heyecanlı olan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Vatandaşlarımızın bu konuda özel bir isteği vardı. Ova kenti olduğumuz için nitelikli arazimiz fazla ancak yeni bir alanda dev bir yeşil alan yapmamız zordu. Mevcut parkı yenilemek ve büyütmek, yapılacak en mantıklı ve modern işti. Yeni projemiz eski parklarımızın çehresini tamamen değiştiriyor. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.