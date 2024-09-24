Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu, Genel Sekreter Antonio Guterres'in sert uyarılar içeren konuşmasıyla açıldı. Guterres, dünya liderlerine küresel sorunların çözümü için harekete geçme çağrısında bulunarak, dünyanın büyük bir dönüşüm dönemine girdiğini vurguladı. "Dünyamız bir kasırganın ortasında. Daha önce hiç karşılaşmadığımız zorluklar, küresel çözümler gerektiriyor" diyen Guterres, jeopolitik bölünmeler, iklim değişikliği ve nükleer tehditler gibi sorunların dünya için büyük riskler taşıdığını ifade etti. "Bu şekilde devam edemeyiz, tehlikeli bir noktaya doğru ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Lübnan'daki duruma da dikkat çeken Guterres, ülkenin bir uçurumun eşiğinde olduğunu belirtti ve “Lübnan'ın bir başka Gazze olmasını ne Lübnan halkı ne İsrail halkı ne de dünya kaldırabilir” dedi. Guterres, uluslararası topluma bu gibi krizlerin önüne geçilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.