Sağlık hizmetlerinin temel ilkelerinden olan hasta güveliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Güvenliği ve Sürdürülebilirliği” kongresinde önemli veriler paylaşan Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı, “Dünya geneline bir yılda 1 milyon 300 bin civarında insan güvensiz bakım nedeniyle hayatını kaybetmektedir” dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen 2. Ulusal Hemşirelik Kongresi’nde “Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Güvenliği ve Sürdürülebilirliği” ele alındı. Hasta güvenliğinin büyüyen küresel bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edildiğini kaydeden Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı, “Günümüz sağlık hizmetleri; yeni tedaviler, gelişen bakım modelleri ve teknolojiye rağmen giderek daha karmaşık bir yapıya dönüşmekte ve güvenli bakım için riskleri de beraberinde getirmektedir. Her yıl milyonlarca hasta güvenli olmayan hizmetler nedeniyle yaralanmakta, acı çekmekte ve ölmektedir” dedi.

“Milyonlarca insan hayatını kaybediyor”

Hasta güvenliği sürdürülebilirliğinin de oldukça önemli olduğunu kaydeden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı,“Hasta güvenliği ile ilgili kuralların konulmasının ötesinde belirlenen kuralların gelecekte de daha geliştirerek uygulanabiliyor olması son derece önemli. Hasta güvenliği derken; hastaların düşmesinden, yatak yaralarından, yanlış ilaç uygulamalarından, yanlış enjeksiyonlardan söz ediyoruz. Hastanelerde yapılan genel uygulamalardaki hatalar ve güvensiz hasta bakımı nedeniyle insanlar hayatını kaybetmekte, acı çekmekte ya da sakat kalmaktadır.

Bu konuda Türkiye’de çok belirgin istatistikler yok. Maalesef raporlar belirtilmediği ve hastaneler bildirimde bulunmadığı için sağlıklı istatistik verililerimiz yok. Ancak dünya geneline bir yılda 1 milyon 300 bin civarında insanının güvensiz bakım nedeniyle hayatını kaybetmekte olduğunu biliyoruz” dedi.

“Hastaneler gerekli raporlamaları yapmalı”

Hastanelere düşen önemli rolleri de anlatan Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Saydamlı, “Hastaneler bakanlığın belirttiği politikalar doğrultusunda politikalarını belirlemeli. Liderlik özelliği son derece önemli. Dönüşümcü liderlere ihtiyaç var. Çünkü bu süreç sürekli gelişiyor ve değişiyor. Liderlerin de buna uyum sağlaması gerekiyor. Ayrıca çevreye önem vermek lazım. Hasta ile ilgili yapılan herhangi bir hatada raporların tutulması, bildirimlerinin yapılması lazım. Amaç kişilerin cezalandırılması değil de sürecin iyileştirilmesidir” diye konuştu.

“Sağlık çalışanları da risk altında”

Hasta güvenliği kadar sağlık çalışanlarının güvenliğinin de dikkate alınması gerektiğini söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, “Hasta güvenliği konusu 1950’lerden bu yana dünyada konuşulan bir konu. Ülkemizde ise 2009 yılında Sağlık Bakanlığı konuya el atmıştır. Artık güncel olarak tartışılan bir konu haline geldi. Hasta güvenliği konusu akreditasyonlarda olmazsa olmaz konulardan biri haline geldiği için bütün sağlık kurumları da ilgilenmeye başladı. Bunun yanı sıra verilen sağlık hizmeti sırasında zarar gören sadece hastalar değil, sağlık çalışanları da etkilenebiliyor. Sağlık çalışanları çeşitli bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları ile karşı karşıya kalabiliyor” şeklinde konuştu.

İnsan odaklı bakım hizmetlerini benimsediklerini ifade eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Uzman Hemşire Sibel Kibar Dağlı ise, “Sağlık Bakım Hizmetleri konusunda Türkiye’de ulusal ve uluslararası tüm standartlar; hasta güvenliği hizmetleri, hasta bakım standartları, sürdürülebilirlik ve çalışan hizmetleri güvenliği çerçevesinde oluşturulmuştur. Bu bakımdan hastaneler bakanlık tarafından denetlenmektedir. Bakım hizmetleri kalite belgeleri ile de sınıflandırılmaktadır. Bizler de sağlık çalışanları olarak insan odaklı bakım hizmetlerini en iyi şeklide yapmak için elimizden geleni yapıyoruz “ dedi.