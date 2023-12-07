İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Aralık ayı meclis toplantısında uzun süredir beklenilen Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü’yle ilgili müjdeyi verdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü proje planlarının bir kısmını Güzelbahçe Belediyesi İmar Müdürlüğü’ne teslim etti.İZMİR (İGFA) - Ekonomi Üniversitesi planlarını Güzelbahçe Belediyesi'ne teslim etti.



"Müjdeler olsun" diyerek haberi duyuran Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsü’yle ilgili beklenen projenin havalesinin mimar arkadaşlar tarafından yapıldığını açıkladı.

Toplam 190 bin metrekare alan içinde, 30 bin metrekare kamusal terk ve 160 bin metrekarelik alanda inşaat yapması için Ekonomi Üniversitesi’nden proje beklediklerini ifade eden Başkan İnce, "Yaklaşık 20 bin m²’lik birinci etap proje elimize ulaştı. Zamanla tamamı teslim edilecek. Tıpkı Minibüslerin Yelki seferlerinin başlamasında olduğu gibi halkımıza tekrar uyarmak istiyorum. Elinizdeki malları koruyun, satmayın. Kiralar yine yükseliş gösterecek. Özellikle Yelki’de bu önemi zamanla göreceğiz. Bugün bir başlangıç, Güzelbahçe’mize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.