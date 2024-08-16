Güzelbahçe Belediyesi, halkın su ihtiyacını karşılamak ve su teminini daha pratik hale getirmek amacıyla pilot bölge olarak Atatürk Mahallesine ‘SUmatik’ kuracak.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Atatürk Mahallesinde vatandaşlarla yaptığı toplantıda mahallelinin ucuz ve temiz suya ulaşabilmesi için ‘SUmatik’ kuracaklarını söyledi. Başkan Günay, “En temel ihtiyaç su. Halkımız suya kolay ve ucuza ulaşmalı” dedi.

İlk olarak Atatürk Mahallesine kurulacak sumatik, pilot bölge olarak uygulanacak. Verimli ve olumlu sonuçların alınmasından sonra Yelki Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve Çamlı Köyü’ne kurulacak. SUmatikler ihtiyaç önceliklerine göre ve vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak süreç içerisinde artırmayı planlayacak olan Güzelbahçe Belediyesi, vatandaş için hayatı kolaylaştıracak projelere adım adım gerçekleştiriyor.

‘HALKIN REFAHI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

En temel ihtiyaçlardan birini halkın hizmetine sunacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Su dünyanın en temel ihtiyaçlarından biri. Halkın bu temel ihtiyaca ucuza ve kolay ulaşmasını sağlayacağız. İlk kuracağımız yer Atatürk Mahallesi olacak. Firmayla sözleşmemizi yaptık. Muhtarımız, Esnaf Odamız bize bir yer belirlesin oraya makinemizi koyacağız. Bu süreçte su satışı yapacak olan esnafımız biraz canları sıkılabilir fakat bizim halkı düşünmemiz gerekiyor. Her şey almış başını gidiyor. Bu pahalılıkta vatandaş en temel ihtiyacı suya da fazla para verip almasını doğru bulmuyoruz. O yüzden biz bu hizmeti Güzelbahçemize getiriyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamlandıktan sonra SUmatikleri hizmete koyacağız” diye konuştu.