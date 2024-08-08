Gebze Belediyesinin gençler için kent merkezinde hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni eğitim dönemi için kayıtlar başladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gençler için kent merkezinde hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni eğitim dönemi için kayıtlar başladı. Eski adliye binasının baştan aşağı yenilenerek tam donanımlı eğitim yuvasına dönüştürülen Güzide Gençlik Merkezi Kocaeli’nin ilk genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarına sahip teknolojik altyapısıyla Gebzeli gençlerin yeni gözde mekanı haline gelmişti. Güzide Gençlik Merkezi’nde başta üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hem akademik hem de sosyal destek veriliyor. Yeni eğitim döneminde ilk ders 19 Ağustos tarihinde başlayacak.

Hizmete açıldığı andan itibaren gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Güzide Gençlik Merkezi bünyesinde edebiyat ve matematik sınıfları, kütüphane, dergihane, sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, playstation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, game center, müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, lazer-tag, bilardo- langırt- masa tenisi eğitimleri de veriliyor.