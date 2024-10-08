Gebze’de gençlere eğitim, spor, sosyal medya ve psikolojik danışmanlık gibi pek çok farklı alanda hizmet veren Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni dönem başladı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilk derste öğrencilerle buluştu.

Gebze Belediyesi’nin gençlere yönelik hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nin yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Güzide Gençlik Merkezi’nin öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına Cumaköy Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinlikle "merhaba" dedi. Gençler, düzenlenen Doğa Okulu programı etkinliğinde gün boyu hem eğlendi hem de eğitim aktiviteleri gerçekleştirdi.

İlk dersi veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze Belediyesi olarak Türkiye’de ilkleri başaran belediye olarak tüm kayıtlarda yerimizi aldık. Türkiye’nin e-belediyecilikte en üst düzeyde birinci sırada olan belediyesiyiz. Aynı zamanda Avrupa’da da birinciyiz. Avrupa’da bazı okullarda iki öğretmen vardır. Birisi tabiat öğretmeni, diğeri ise bilim öğretmenidir. Bilim öğretmeni okulda eğitim verir, tabiat öğretmeni ise dağda, bayırda, ormanda ders verir. Çocuklar tabiat dersinde kendi yemeklerini kendileri pişirir, kendi söküklerini kendileri diker. Tabiat öğretmeni çocuklara doğanın bir parçası olduğumuzu anlatır. Bizlerde bugün sizinle dersin sadece okulda değil her yerde verilebileceğini anlatmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Birbirinden farklı birçok etkinliğin düzenlendiği programda öğrenciler; futbol, basketbol, voleybol, mangala turnuvalarına da katıldı.