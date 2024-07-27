Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Cumhuriyet meydanında düzenlediği aşure paylaşımına ilgi yoğun oldu.

Ayvalık Hacı Bektaş Veli Kültür ve Dayanışma Derneği; ilçenin merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda aşure hayrı düzenledi. Derneğin düzenlediği geleneksel aşure dağıtımı etkinliğinde, Bin 500’ü aşkın aşure vatandaşlara ikram edildi.

Ayvalık Hacı Bektaş Veli Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Kalkan yaptığı açıklamada “Bu gün yaptığımız Aşure payımızda bizi yalnız bırakmayan, maddi ve manevi destek veren dostlarımıza çok teşekkür ediyor, hayırlarını Allah kabul etsin, diyoruz. Aşure payımıza gelerek, bize yardım eden gönül dostlarımıza, payımıza katılarak dua eden vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kaynak: İHA