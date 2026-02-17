Karacabey Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü ilçede doyasıya yaşatmak için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Belediye Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek Ramazan etkinlikleri, 21 Şubat'ta başlayacak ve 14 Mart'a kadar her hafta sonu vatandaşlarla buluşacak.

Etkinliklerin adresi ise Karacabey'in kültür ve sanat hayatının önemli merkezlerinden biri olan Ergün Koç Kültür Merkezi olacak. Programlar her hafta sonu saat 20.30'da başlayacak ve özellikle çocuklar için unutulmaz anlara sahne olacak.

"Karacabey'de Ramazan bir başka güzel"

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ön plana çıkaran organizasyon kapsamında geleneksel değerler ile modern sahne gösterileri bir araya getirilecek. Karacabey'de Ramazan geceleri; kahkahalar, alkışlar ve neşeli anlarla renklenecek.

Program kapsamında; canlı kukla gösterileri ve geleneksel orta oyunları, fasıl grupları eşliğinde unutulmaz müzik keyfi, jonglör ve sihirbaz performansları, bilim deneyleri ve eğlenceli sahne gösterileri ile çocuklara özel eğlence saatleri ve geleneksel oyunlar gibi birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan eğlence saatleri sayesinde minikler hem eğlenecek hem de Ramazan ayının kültürel değerlerini yaşayarak öğrenecek. Geleneksel orta oyunları ve fasıl gösterileri ise büyükler için nostaljik anlar yaşatacak.

Başkan Karabatı'dan davet

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yayımladığı mesajda tüm Karacabeylileri etkinliklere davet ederek, "Bu güzelliği birlikte paylaşalım" çağrısında bulundu. Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşamanın önemine dikkat çeken Karabatı, düzenlenen programların her yaştan vatandaşa hitap ettiğini vurguladı.

Karacabey Belediyesi, bu özel ayda ilçede hem kültürel mirası yaşatmayı hem de ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebileceği sıcak bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Ramazan boyunca sürecek etkinliklerle Karacabey'de birlik ve beraberlik duygusu daha da pekişecek; paylaşmanın, dayanışmanın ve mutluluğun adresi Ergün Koç Kültür Merkezi olacak.

