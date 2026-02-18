Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, köklü ve etkili müzik grubu Alphaville, 12 Temmuz'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konser, grubun Türkiye'deki hayranları için özel bir deneyim sunacak. Stagepass organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletlerine ise Türkiye'nin etkinlik biletleme platformu Biletinial'dan ulaşılabilecek.

1980'lerin başında müzik dünyasına adım atan Alphaville, 'Forever Young', 'Big in Japan' ve 'Sounds Like a Melody' gibi şarkılarıyla dünya çapında milyonlara ulaştı.