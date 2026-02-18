Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Türkiye'de yayınlanan ve belirlediğimiz kriterleri karşılayan dizilerin her bir bölümü için, Bakanlık ve TGA olarak toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek sağlayacağız' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen dünya turizm tanıtımına katkı sağlayan Türk dizilerine destek tanıtım programında konuştu.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline geldiğini ifade ederek, 'Dizilerimizin yakaladığı başarı, bugün Türkiye'yi dünyanın en çok dizi ihraç eden ülkelerinden biri konumuna getirmiş ve izlendiği ülkelerde Türkiye'ye dair ciddi bir farkındalık ve merak oluşturmayı başarmıştır. Bugün dizi sektörümüz; Asya'dan Amerika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya uzanan muazzam bir coğrafyada, yaklaşık 170 ülkedeki bir milyara yakın insanın hayatına temas eden küresel bir markadır. Halihazırda Türkiye, satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline gelmiştir. Sektörümüz, 1 milyar doları aşan ihracat geliri ile son dönemde tarihi bir eşiği de geride bırakmıştır. Türk dizileri bugün aynı zamanda dünyanın en büyük Türkçe kursudur. Binlerce kilometre uzaktaki farklı kültürlerden insanların Türkçe kelimeler kullanması, Türkçe öğrenmeye çalışması, çocuklarına Türkçe isimler vermesi, dizilerimizi izleyenlerin ülkemize gelmek istemesi bu sektörün ne denli derin ve kalıcı etkiler oluşturabildiğinin göstergesidir' dedi.

'Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan, en az 3 kıtada ve 10 ülkede yayınlanan dizilerimize, Sinema Genel Müdürlüğümüz ve TGA ile destek sağlayacağız'

Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan, en az 3 kıtada ve 10 ülkede yayınlanan dizilerimize destek sağlayacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, ' 65 milyar 231 milyon dolar turizm geliri, 64 milyon seviyesine gelmiş ziyaretçi sayısıyla Türkiye'yi bugün gelir miktarıyla dünyanın 7'nci,ağırladığı ziyaretçi sayısıyla dünyanın 4'üncü büyük turizm ülkesi konumuna getirdik. Bu rakamları her yıl daha da yukarıya çekmek için çalışıyor, bunu yaparken özgün ve farklı enstrümanları kullanarak projeler üretmeye özen gösteriyoruz. Bugün de bu bakış açısıyla dizilerimizi yeni nesil tanıtım vizyonumuzun lokomotifi yapıyoruz. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayan, en az 3 kıtada ve 10 ülkede yayınlanan dizilerimize, Sinema Genel Müdürlüğümüz ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile destek sağlayacağız. Bu kararı vakit kaybetmeden, bu yıl itibarıyla uygulamaya başlıyoruz' diye konuştu.

'Reyting ve izlenme verileri gibi hususlar dikkate alınacak'

Bakan Ersoy, belirlenen kriterlerin mutlaka karşılanması gerektiğini söyleyerek, 'Bu desteği almak için belirlediğimiz kriterlerin mutlaka karşılanması gerekiyor. Şöyle ki; Türkiye'nin tanıtımına yapılan katkı, Türkçe'nin tanıtımına ve yaygınlaşmasına sağlanan katkı, dizilerin ihraç edildiği ülkelerin Türk turizmindeki hedef ülkeler arasında yer alıp almadığı, ihraç edilen ülke sayısı, toplam satış tutarı, reyting ve izlenme verileri gibi hususlar dikkate alınacak ve destekler bu doğrultuda verilecektir. Türkiye'de yayınlanan ve belirlediğimiz kriterleri karşılayan dizilerin her bir bölümü için, Bakanlık ve TGA olarak toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek sağlayacağız. Biliyorsunuz Türkiye'de diziler ortalama 120 dakika civarı yayınlanıyor ancak yurt dışına 40-45 dakikalık bölümler halinde ihraç ediliyor. Biz Türkiye'de yayınlanan bölümleri baz alacağız. Bu, yurt dışında yayınlanan her bir bölüm için maksimum 33 bin dolar karşılığı Türk lirası demek. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Bakanlık olarak yine çekim mekanları ile kullanılacak tarihi ve kültürel unsurlara ilişkin bürokratik süreçlerin hızlandırılması; Bakanlığımıza bağlı yerlerin ücretsiz tahsisi gibi ciddi kolaylıkları da sektörümüze sunacağız' şeklinde konuştu.

'30 saniyelik tanıtım filmi ve reels olarak tabir edilen dijital kısa video içeriklerinin satın alınmasını planlıyoruz'

Bakan Ersoy, 30 saniyelik tanıtım filmi ve reels olarak tabir edilen dijital kısa video içeriklerinin satın alınmasını planladıklarına değinerek, ' Bu modeldeki temel yaklaşım; ülkemizin tarihi, doğal, gastronomik ve arkeolojik değerlerinin, ürün yerleştirme yöntemiyle dizi içeriklerine entegre edilmesi ve bu içeriklerin tanıtım amacıyla satın alınmasıdır. Bu kapsamda 30 saniyelik tanıtım filmi ve reels olarak tabir edilen dijital kısa video içeriklerinin satın alınmasını planlıyoruz. Belirlediğimiz kriterleri karşılayan yapımların satın alımını, destek kapsamında TGA yapacaktır. Satın alınacak yapımlar Türkiye'nin turizm markasını güçlendirmek önceliğiyle değerlendirilecektir. Dizi filmlerimize sunacağımız desteklerde olduğu gibi ülkemizin destinasyon çeşitliliğini ve deneyim zenginliğini uluslararası ölçekte daha geniş kitlelere ulaştırmak, karşılanmasını beklediğimiz önemli bir kriter. Özellikle dijital içeriklerde, farklı turizm değerlerini çeşitli deneyimler üzerinden tanıtan özgün kurgusal yaklaşım ve anlatım bekliyoruz. Yine yurt dışında yüksek izlenme oranlarına sahip dizilerin bilinirliğinden faydalanarak küresel ziyaretçi potansiyeline erişim sağlamamıza hizmet eden çalışmaları dikkate alacağız. Gerek tanıtım filmlerinde gerekse dijital kısa video içeriklerinde, ilgili dizilerin başrol oyuncularının yer alması diğer bir kriterimiz. Yurt dışına ihraç edilen ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından teşvik alan firmalar bu iş birliğine dahil olabilecek ve TGA'ya başvuruda bulunabilecekler' ifadelerini kullandı.

'Dünyaca tanınan oyuncularımızı diziler üzerinden birer turizm elçisine dönüştüreceğiz'

Dünyaca tanınan oyuncularımızı diziler üzerinden birer turizm elçisine dönüştüreceklerini belirten Bakan Ersoy, ' Tanıtım, farkındalık ve bilinirliğin sağlanması Bunlar olmazsa olmazımız. Gerek Sinema Genel Müdürlüğümüzün gerekse TGA'nın çalışmalarının ortak hedefi; mümkün olan en geniş kitleye ülkemizin, destinasyonlarımızın ve turizm ürünlerimizin doğrudan ve etkin tanıtımını yapmaktır. Vereceğimiz desteklerle dizi film çekimlerinin turizm stratejimizde öne çıkan destinasyonlarda yapılmasını teşvik edecek, dünyaca tanınan oyuncularımızı diziler üzerinden birer turizm elçisine dönüştüreceğiz. Sahillerimizden tarihi eserlerimize, gastronomi unsurlarımızdan sağlık, doğa ve kış turizmine kadar onlarca başlıktaki zenginliklerimizin dizilerimizde daha geniş ve belirgin şekilde yer almasını sağlayacağız. Özellikle gastronomi gibi, dünyada zirvede olması gerekirken uzun yıllar geri planda kalmış olan; göreve geldiğimiz andan itibaren özel olarak üzerine düştüğümüz ve ciddi başarılar elde ettiğimiz özgün değerlerimizi öne çıkaracağız. Yine TGA'nın uygulayacağı satın alma modeli ile, Türkiye'nin turizm alanında sahip olduğu zenginliği özellikle deneyim odaklı, güçlü, sürdürülebilir ve etkili bir iletişim diliyle uluslararası alanda anlatacağız. Sözün özü, kültürümüzün ve tarihi mirasımızın mümkün olan bütün unsurlarıyla dünyaya sunulmasını, anlatılmasını, bilinirliklerinin sağlanmasını önemsiyoruz. Attığımız adımların sebebi ve hedefi budur' dedi.