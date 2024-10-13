Ele geçirilen süpürgelerin, özellikle ırkçı hakaretler içeren sesler çıkardığı iddia edildi. Hacklenen robot süpürge modellerinin Türkiye’de de satışta olduğu bilgisi paylaşıldı.

Minnesota’da yaşayan avukat Daniel Swenson, Çin yapımı robot süpürgesinin arızalanmaya başladığını ve garip sesler çıkardığını belirtti. Swenson, kısa süre içinde süpürgenin uzaktan kontrol edildiğini fark ettiğini ve hoparlörlerinden siyahilere yönelik ırkçı hakaretler duyduğunu ifade etti. Sesleri, bir çocuk ya da ergenin konuşmasına benzettiğini söyleyen Swenson, hackerların farklı cihazlara bağlanarak ailelerle alay ediyor olabileceğini dile getirdi.

Swenson ayrıca, hackerların süpürgenin kamera ve mikrofonuna erişebilme olasılığının, özellikle çocuklarının gizliliği açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

ABC televizyonu, son aylarda benzer olayların ABD genelinde artış gösterdiğini belirtti. Mayıs ayında, Los Angeles’ta bir süpürgenin uzaktan kontrol edilerek evdeki bir köpeği kovaladığı ve bu sırada küfürler savurduğu rapor edilmişti. Aynı ay içinde, Teksas’ın El Paso kentinde ise bir başka modelin fişten çekilirken küfrettiği iddia edilmişti.