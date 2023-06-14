MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yeniden 100 il, 1000 ilçe önerisini gündeme taşımasının ardından ülke genelinde il olmayı bekleyen yerleşim yerlerini yeniden büyük bir heyecan sardı. Peki İnegöl’ün il olması durumunda hangi yerleşim birimleri ilçe olacak? İşte muhtemel o bölgeler…

Türkiye’nin yüzyılında 100 anayasa önerisi getirerek “uzlaşmaya hazırız” diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada, “'Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” diyerek ülke gündemini bir anda değiştirdi.

Ülke genelinde birçok ilçeyi il olma heyecanı sardı. Bu yerleşim birimlerinden olan İnegöl’de Bahçeli’nin önerisi taraflı tarafsız herkes tarafından takdir topladı.

Peki İnegöl il olursa İnegöl’ün muhtemel ilçeleri nereleri olacak? İşte bu sorunun cevabı merak konusu oldu.

Bilindiği üzere bütünşehir yasasından sonra İnegöl’de belde statüsü taşıyan Yenice, Alanyurt, Tahtaköprü ve Kurşunlu Belediyeleri kapatılarak mahalleye dönüştürülmüştü. Belediyelerin kuruluş mevzuatına göre bir yerleşim yerinde belediyenin kurulması için 5 binden fazla nüfusu olması gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında Yenice ve Alanyurt’a ilçe ya da belde statüsü tanınarak yeniden belediye açılması gündeme gelebilir.

Nüfusu 4 bine yakın olan Cerrah ve Kurşunlu mahallelerinde ise, çevresinde bulunan kırsal mahallelerle birleştirilmesiyle nüfuslarının 5 bine tamamlanmasıyla ilçe veya belde statüsü sağlanabilir.

İl olması durumunda İnegöl’e bağlanması muhtemel 2 yerleşim yeri daha bulunuyor. Bunlardan biri Bursa’ya bağlı Yenişehir diğeri ise Kütahya’ya bağlı Domaniç ilçeleri.

Bursa’ya bağlı Keles ve Orhaneli ilçelerinin de İnegöl’e bağlanması gündeme gelebilir. Düşük ihtimalde olsa İznik ilçesi de konuşulan yerleşim yerleri arasında yer alıyor.

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