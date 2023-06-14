Yunus Emre mahallesinde meydana gelen kazada kamyonet ile minibüs çarpıştı; 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Yunus Emre mahallesi Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi.

Hamzabey caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Günay U.41) yönetimindeki 16 YY 261 plakalı cam yüklü kamyonet, Esenler caddesinden çıkış yapan sürücü Ali A.(41) yönetimindeki 34 PB 1363 plakalı bankaya ait para taşıyan zıhlı minibüs ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçla savruldu. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü ile yanında bulunan yolcu Süleyman Y.(43) yaralandı. Araçta sıkışan yolcu Süleyman Y., olay yerine sevk edilen İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

PARA DOLU MİNİBÜSE GÜVENLİK

Kaza sonucu hasar gören para dolu minibüs, polis nezaretinde çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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