Devrilen hafif ticari araç içindeki köy ekmekleri yol kenarına saçıldı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinden Bursa istikametine seyir halindeki Cevat T. idaresindeki 11 AAY 037 plakalı köy ekmeği yüklü hafif ticari araç, Kınık köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Sürücü Cevat T. devrilen araçtan yara almadan kendi imkânlarıyla çıkarken, araç Pazaryeri Belediyesine ait iş makineleriyle olay yerinden kaldırıldı. Yol kenarına saçılan köy ekmekleri sürücü toplarken, şahsın köylere ekmek servisi yaptığı öğrenildi.