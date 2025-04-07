Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaları yatıştırmaya yönelik açıklamalar yapmayı sürdürürken, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ismi yeniden gündeme geldi.

2024 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden ayrılan Hafize Gaye Erkan’ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde etkin bir göreve getirileceği iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Nuray Babacan’ın köşe yazısında aktardığına göre, bu iddiaların ardında Erkan’ın ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile kurduğu olumlu ilişkilerin etkili olduğu belirtiliyor. Bu yakın diyaloğun, Türkiye’nin dış ilişkilerine de olumlu katkı sunabileceği dile getiriliyor.

Öte yandan, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi tek çatı altında birleştirilerek "Yatırım ve Finans Ofisi" oluşturuldu. Bu yeni yapılanma, Hafize Gaye Erkan’ın yeniden önemli bir pozisyona getirileceği yönündeki iddiaları daha da güçlendirdi.

Ancak Erkan’ın bu göreve gelmesi, mevcut ekonomi yönetiminde bir rahatsızlık yaratabileceği gerekçesiyle bazı çevrelerde endişe ile karşılandı. Mehmet Şimşek’in yürüttüğü mevcut ekonomik politikaların, bu tür bir atama ile zayıflayabileceği ve iki başlı bir ekonomi yapısının ortaya çıkabileceği konuşuluyor.

Hafize Gaye Erkan, 2023 yılında Ahmet Hakan’a verdiği röportajla da geniş yankı uyandırmıştı. Erkan, o röportajda İstanbul’daki hayat pahalılığına dikkat çekerek “İstanbul, Mashattan’dan pahalı” ifadesiyle tepki toplamış ve kısa süre sonra görevinden ayrılmıştı. Aynı röportajda, ekonomik verileri anlamak için apartman görevlisinden fiyat bilgisi aldığını söyleyerek dikkat çekmişti.

“Biz yoğurdu evde mayalıyoruz. Marketlerde süt fiyatı sabit kalabiliyor ama TÜİK verilerinde artış görünüyor” diyen Erkan, “Apartman görevlimiz Sadık Abi’ye çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘fiyat indi’ diyorum, o ‘inmedi’ diyor. Sürekli ‘İstersen git şu soğanın fiyatına bir bak’ diyor” sözleriyle gündem olmuştu.

Görünen o ki, Hafize Gaye Erkan ismi, görevinden ayrılsa bile siyasetin ve ekonominin merkezinde yer almaya devam edecek.