Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ağustos Cumartesi günü için hava durumu tahminini yayımladı. Peki Bursa'da hava nasıl olacak? İşte detaylar...



Bugün Bursa'da sabah saatlerinde en düşük 28 derece, öğleden sonra ise parçalı bulutlu ve güneşli olarak 40 dereceye kadar çıkacak sıcaklıklar bekleniyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ



İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İnegöl'de ise sabahları 26 derece civarında seyreden sıcaklıklar, gün içinde 35 dereceye kadar yükselecek.