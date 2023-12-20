Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Hakkari aynı zamanda oldukça kalabalık bir nüfusa da sahiptir. Şehrin neredeyse yarısından fazlasının dağlarla kaplı olmasından dolayıdır ki il en dağlık yörelerden biri konumunda yer almaktadır. Buğday‘ın oldukça fazla yetiştiği bu yörede iklim olarak da neredeyse yılın yarısı kar yağışı egemen olmaktadır. Hakkari gezilecek yerler kapsamında sadece dağlık alanları düşünmeyin. Geniş dağlık alanlara bir göz atarsanız koyun ve keçi beslemek için oldukça uygun olduğunu göreceksiniz.

Hakkari’de Görülmesi Gerekenler

Hakkari’nin bilinen ilk isminin Çölemerik olduğu söylenmektedir. Çok eski çağlara kadar uzanan bir tarihe sahip olan bölge aynı zamanda tarihin esintilerini de beraberinde taşımaktadır. Kanuni Sultan dönemleri içerisinde Osmanlı hakimiyetine giren il o günden sonra Hakkari olarak anılmaya başlanmıştır. Birçok endemik bitki türüne de ev sahipliği yapan coğrafyası sayesinde içlerinde en bilineni“Ağlayan Gelin” olarak anılan bir endemik bitki yetişmekte aynı zamanda da bu bitki ters lale olarak anılmaktadır. Hakkari’yi keşfetmeye dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz.

Cennet Cehennem Vadisi

Kırıkdağ olan yapının eski ismi Dez Vadisi olarak bilinmektedir. Avaspı olarak adlandırılan su ise vadinin içerisinden akmaktadır. Vadi’nin üst kısmından yaylanın göründüğü kadar yayladan hemen sonra ise Cehennem olarak nitelendirilmiş olan buzullar oldukça dikkat çekmektedir. Cilo Dağlarında yer alan bu buzulları kimse bilmese de görmese de onlar adeta uzaktan herkese göz kırpmaktadır.

Zeynel Bey Medresesi

Şehrin en eski medresesi konumunda yer almasının yanı sıra yapımının Hakkari beylerinden olan Zeynel Bey tarafından yapıldığı bilinmektedir. Bu medrese aynı zamanda dönemin en önemli eğitim kurumları kategorisinde yer almaktadır. En eski yapıya sahip medresenin en köklü bir eğitim kurumu olması ile sizlerde bir kez daha merak uyandırmaya devam etmiştir.

Seyithan Gölü

Burası bir göl olmasının yanı sıra en çok beğenilen ve ilgi gören göller arasında yer almaktadır. Seyahat planınıza Seyithan Gölü‘nü eklemeyi ihmal etmeyiniz. Doğanın sizlere sunmuş olduğu renk cümbüşü ile dans eden bu alan her şeyden önce görülmeye değer niteliktedir.

Hakkari Taş Köprü

Şemdinli yakınlarında bulunan Şemdinli Deresi üzerinde konumlanmış Taş Köprü aynı zamanda Hakkari’nin bir simgesi olarak kabul edilmektedir. Fotoğraf tutkunları için oldukça ideal olan bu köprü de orijinal pozlar vermekte bir hayli mümkündür. Poz esnasında şelaleye telefonunuzu düşürme tehlikesi adına sizleri Şemdinli‘ye gitmeden şimdiden uyaralım istedik.

Kelat Sarayı

Şemdinli’ye yaklaşık 20 km’lik bir mesafede yer alan Kelat Sarayı şehirdeki en eski yapılar kategorisinde yer almasının yanı sıra içerisinde barındırmış olduğu tarihle de tüm ziyaretçilerine aynı havayı sunmaya devam etmektedir. Saraylara layık bir seyahat listenizde sizlerde bu saraya yer vermeyi unutmayınız.

Cilo Bozları

Buz kütlelerinden oluşan bir mağara düşünün. Bu durumun sizlerde ne kadar merak uyandırmış olacağı tahmin edilirken bu büz kütlelerinin eriyip erimediğine ilişkin bilgiyi de seyahatiniz sırasında almayı unutmayınız. Cilo Bozları‘nda adeta dört mevsimde bir arada yaşanmaya devam etmektedir. Bu mevsime ortaklık etmeniz ise sizlerin elinde yer almaktadır.

Hakkari Peri Bacaları

Peri Bacaları evet ama bu sefer Kapadokya değil, Hakkari Peri Bacaları. Hakkari Peri Bacaları olarak bilinen bu alan tıpkı Kapadokya Peri Bacalarını andırmaktadır. Bu Peri Bacaları aynı zamanda da son antik buluntular arasında yer alıyor. Bacaların perili mi olup olmadığına seyahatiniz esnasında sizde uyandırmış olduğu etki ile yerinde karar vermeniz sizler adına daha sağlıklı olacaktır.

Bercelan Yaylası

Hakkari’de tatil keyfinize adeta keyif katacak bir yer varsa o da Bercelan Yaylası‘dır. Havası ile adeta insana huzur veren yayla özellikle de yaz aylarında en çok tercih edilen mekanlar arasında gelmektedir. Sizlerde doğal ortamı seviyorsanız burada kendinizi bulacağınıza emin olabilirsiniz.

Hakkari Kayak Merkezi

Hakkari’de yılın en az altı ayı kayak keyfi yaşamanız mümkün olmaktadır. Kayakla tanışması en erken vedalaşması ise en geç olan iller arasında Hakkari ilk sıralarda yer almaktadır. İl de karın yoğun bir şekilde kendini gösteriyor olması ile kışın kayak merkezine olan ilgiyi de haliyle artırmaktadır. Kayakta amatör olduğunuzu düşünüyorsanız merak etmeyiniz. Merkezde herkese uygun statüde kayak pistleri yer almaktadır. Bu durumda da haliyle sizlere bu merkezi listenize eklemek düşmektedir.

Hoşap Kalesi

Konum itibari ile Hakkari- Van yolu üzerinde bulunan Hoşap Kalesi‘nin Urartular tarafından yaptırılmış olduğu bilinmektedir. Günümüzde bulunduğu şekli uzun zaman sonra kazanmış olan kalenin bugünkü durumunu merak edenler çoktan Hakkari seyahat listesi‘ne eklemiş olmalıdır.

Ore Şelalesi

Şelale’nin serin havası ve bunun yanında da oldukça soğuk olan suyunun haberini alanlar Ore Şelalesine akın etmektedir. Yıllardır yaz aylarında büyük ilgi gören şelale Hakkari il sınırları içerisinde yer alıyor olmasından dolayı da kolay ulaşım sağlandığı söylenebilir. Piknik yapmak için de oldukça elverişli bir alana sahip olan şelaleye piknik sepeti hala kullanıyorsanız sepetiniz ile birlikte yer ayırtınız.