Sakarya’da jandarma ekiplerince Mart ayı içinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 795 şüpheliden 151 cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mart ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçeve bir ay içinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan 2, ‘Hırsızlık’ suçundan aranan 33, ‘Yağma’ suçundan aranan 4, ‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan 57 ve farklı suçlardan 699 şahıs yakalandı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 795 şüpheliden 151’i ise cezaevine gönderildi.