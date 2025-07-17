Türkiye genelinde 550 şubesi bulunan HAKMAR ile TATBAK’ın da dahil olduğu şirketlerin örgüt üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde HAKMAR Mağazacılık, HAKMAR Gıda ve TATBAK Gıda şirketlerine kayyum atanarak yönetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi. Bu şirketlere bağlı toplam 895 şubeye kayyum ataması yapıldı.

Zeki Doruk’un evinde yapılan aramalarda bir kasa bulundu. Kasanın içinden çıkan belgeler arasında Doruk’un el yazısıyla hazırladığı bir vasiyetname yer aldı. Vasiyetnamede tüm mal varlığını FETÖ’ye bıraktığı görülürken, şirketlerin zekat gelirlerinin de örgüte verilmesi yönünde talimatlar yer aldı. Ayrıca kasadan bir dua metni çıktı. Bu metnin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in el yazısıyla yazdığı ve mahrem yapılanmaya mensup kişilere özel olarak verdiği “tılsım” duası olduğu tespit edildi. Doruk’un bu duayı vasiyetnamesiyle birlikte kasada sakladığı, “Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun” sözlerini kullandığı belirlendi.