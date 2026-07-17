Kaza, Alanyurt ile Akhisar Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 APK 992 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, defalarca takla attıktan sonra yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü ile araçta bulunan yolcunun kazayı herhangi bir yaralanma yaşamadan atlattığı belirlendi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.