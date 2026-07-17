Songül (24) ve Abdullah Altay (24) çiftinin ilk çocuğu Miraç, 3,5 yıl önce sağlıklı şekilde dünyaya geldi. Bir yaşında yürümeye başlayan Miraç, 1.5 yaşına geldiğinde yürümeyi bırakarak emeklemeye devam etti. Durumdan şüphelenen aile, çocuklarını farklı hastanelerde tedavi ettirdi.

Yaklaşık bir yıl süren tetkiklerin ardından Miraç'a Metabolik Leukodistrofi (MLD) teşhisi konuldu.

Hastalığın ilerlemesiyle birlikte küçük çocuk zamanla yürüme ve konuşma yetisini kaybetti.

Çocuğu gözlerinin önünde günden güne eriyen aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık bakanına seslenerek destek istedi.

CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM İSTEDİ

Anne Songül Altay, "Miraç şu anda 3,5 yaşında. 1 yaşına kadar gayet her şey normaldi. Oturması, yürümesi vesaire emeklemesi. Bunlar her şey normal zamanlarda oldu. 1,5 yaşından sonra falan artık sürekli hani böyle yürümeye başladı ama sürekli bir düşüp kalkma durumu vardı. Biz de bu süre içerisinde bir çocuk doktoruna görünelim, hani yürüme bozukluğu falan vardır diye. Onlar da direkt şey dedi, yok başka hastaneye gidin, başka işte metabolizma ya da nöroloji bölümüne gidin. Biz bu süreç içerisinde bir yıla yakın bir sürede bir süre bir de hani doktordu, kan testiydi vesaireydi. Sürekli genetikten ilerlediler ki zaten hastalığı da hani genetik bir şeye giriyor. Biz bir yıla yakın bir sürede biz bu süreçte hastaneye gittik ama Miraç yavaş yavaş kazandığı bütün fonksiyonları tekrardan kaybetmeye başladı.

Yürüyordu mesela bir yerlere tutunarak kalkabiliyordu ayağa. Sonra bu ortadan kaybolmaya başladı. İlk üç ay öncesinde bile gittiğimde en azından bir anne acıktım ya da bir ihtiyacı olduğunda, bir şeyi, bir sıkıntısı olduğunda söyleyebiliyordu ama şu an o da ağlarsa vesaire bir şey olursa da hani ben ne için ağladığını, niye hüzünlendiğini bilemiyorum. Bize bir tedavi imkanı sunulması lazım. Yetkililerden, Sağlık Bakanlığı’ndan, Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz tedavi konusunda. Medikal cihazlar olsun vesaire bu süreçte bize yardımcı olabilecek şeylerden. Bunlara da bizim hani belli bir gelirimiz var, eşimin belli bir geliri var. O yüzden onlardan da yardım bekliyoruz. Gücümüzün yettiği bu yani. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama inşallah bizi duyarlar." dedi.

HER ŞEYİNİ KAYBETTİ

Baba Abdullah Altay ise, "Miraç MLD hastası hocam. İlk başlarda daha bir yaşı ve bir iki aylık yaşındayken yürüme bozukluğu başladı. Bursa Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi'ne gittik. Test sonuçları bir türlü çıkaramadık buradan. Diyarbakır'a gittik, aynı şekilde Adana'ya vesaire. En son Miraç'ın tanısı Diyarbakır'da konuldu, doğduğu hastanede.

Miraç'ımız MLD hastası, yani bir genellikle kas hastalığı olarak da biliniyor, beyin hastalığı olarak da biliniyor. Yani biz şöyle Miraç'ımızın bir türlü tedavisini bulamadık. Miraç'ımıza hala bebek gibi bakıyoruz. Miraç neredeyse üç buçuk yaşını geçti. Şu an yürüyemiyor, yürümesini de kaybetti, konuşmasını da kaybetti aynı şekilde. Bu durumdayız." dedi.

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