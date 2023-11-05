Bursa'da, 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli olan 51 yaşındaki Tülay Atasoy'un maaşı, 36 ay boyunca almasının ardından, 'belirtilen iş yerinde çalışmadığı' iddiasıyla kesildi. Bu nedenle geri ödeme için dava açıldı. Ancak Atasoy'un ölümünden bir yıl sonra dava sonuçlandı. Tülay Atasoy, kansere yakalandı ve 2022 yılında hayatını kaybetti. 'Haksız emeklilik' davası, açılan davanın reddiyle sonuçlandı.

Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Tülay Atasoy, 1 Ocak 2012 tarihinde SGK'dan emekli oldu. Kendisi hiç evlenmemişti ve emekli maaşıyla yaşamını sürdürüyordu. Ancak SGK'nın yaptığı evrak denetiminde, Atasoy'un çalıştığı firmanın kapalı olduğu tespit edildi. Bu nedenle 25 Mayıs 2015'te Atasoy'un emekli maaşı, çalışmadığı ve sigortalılığının sahte olduğu gerekçesiyle kesildi. SGK hukuki süreç başlattı ve Atasoy'a, Bursa 12'nci İcra Dairesi tarafından kendisine verilen 46 bin 913 liranın geri ödemesi için tebligat gönderildi. Ancak maaşı kesilen ve icralık hale gelen Atasoy, gerekli başvuruları yapmasına rağmen sonuç alamadı.

SGK ayrıca geri ödeme için iş mahkemesine dava açtı. Dava sırasında meme kanserine yakalanan ve hastalık kemiklerine, lenf bezlerine ve karaciğerine yayıldı. Tülay Atasoy, 2022 yılında vefat etti. Ancak Bursa 1'inci İş Mahkemesi'nde süren davada Atasoy'un, söz konusu temizlik şirketinde sekreter olarak çalıştığı, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporuyla kanıtlandı. Dava, 29 Eylül'de sonuçlandı ve Atasoy'a açılan 'haksız emeklilik' davası reddedildi.

Tülay Atasoy'un dava süresince alamadığı maaşının yakınlarına ödenmesi için Avukat Ercan Kılıç, SGK'ya dava açacaklarını belirtti. Kılıç, bir işlem hatasının müvekkilinin hayatına mal olduğuna dikkat çekerek, kamu görevlilerinin işlemlerini kesin bilgiye dayandırmaları gerektiğini vurguladı. Davanın uzun sürdüğüne de dikkat çeken Kılıç, Tülay Atasoy'un adaletin yerini bulmasına rağmen bu mutluluğu paylaşamadığını ifade etti.

Mahkeme kararının ardından avukat Kılıç ile ablasının mezarına giden Nuray Ulu, "Ablam, emekli maaşı alırken yaşadığı haksız iptal durumunu mahkemede savunarak adalet arayışına girdi. Davanın sürdüğü süre boyunca, yaşadığı stres ve üzüntü onun hayatını olumsuz etkiledi. 2018 yılında meme kanseri teşhisi konulduğunda, sağlık sorunlarıyla mücadele etti ve bu zorlu süreci atlattı. Ancak kanser metastaz yaparak vücuduna yayıldı, kemik kanserine dönüştü, lenf bezleri ve karaciğerini etkiledi. Sonunda 2022 yılında ablamızı kaybettik. Bu süreçte aldığımız olumlu mahkeme kararıyla bir yandan sevinç yaşarken, diğer yandan ablamızı onunla paylaşamamanın hüznü içindeyiz. Sevinç ve hüzün arasında bocalıyoruz" şeklinde konuştu.